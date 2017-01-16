Bolu Belediye Başkanı Yılmaz'dan Mutki'ye Ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'kardeş belediye' kapsamında Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Yılmaz, uzun zamandır Mutki ile irtibat halinde olduklarını ifade etti. Yılmaz, "Bizim Bitlis'te özel bir çalışmamız var. Bizim niyetimiz vatandaşa kucak açmak ve iyi hizmet yapmaktır. Bu konuda bilgi birikimimiz varsa bunu paylaşmaya, tecrübelerimizden onların faydalanmasını sağlamaya ve onların bildiklerinden de bir şeyler öğrenmeye geldik" diye konuştu.



Ülkenin çok zor zamanlardan geçtiğini, ama güzel günlerin geleceğini ifade eden Yılmaz, "Bölgeye hizmet için gelen para, terör örgütüne gidiyor. Bu gelen para ile hem hizmet yapmıyor hem de başımıza bela besliyorlar. Şimdi belediyelere yapılan görevlendirmeler ile bu durduruldu. Artık hizmet yapacaklar. Belediyeler vatandaşa hizmet etmek için vardır. Batıda biz hizmet etmesek bizi seçmezler, ama burada öyle değil. Hizmet edilmediği halde baskı yoluyla ya da başka bir çeşit ile başkan seçilmiş. Ankara'dan gelen paranın ilçedeki vatandaş için kullanıldığını inşallah seneye geldiğimizde hissedeceğiz" dedi.



Daha sonra Kaymakam Kılıç ve Bolu Belediye Başkanı Yılmaz, birbirlerine hediyeler takdim ettiler. - BİTLİS