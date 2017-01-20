Bolu Başkan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ile Istikrarlı Hükümetler Dönemi Başlayacak

Başkan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrarlı hükümetler dönemi başlayacak



BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, TBMM'de görüşülen Anayasa Değişilik Teklifi'nin getireceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin, belediye başkanlığı sisteminin il bazından ülke bazına aktarılması dışında bir şey olmadığını, bu sistem ile istikrarlı hükümetler döneminin başlayacağını söyledi.



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun tanıtımında yaptıkları katkılar nedeniyle basın mensuplarına plaket verdi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, bütün sıkıntılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı süreci de işlevsel hale dönüştüğünde Türkiye'nin çok farklı bir döneme gireceğini ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle dedi:



"Tabii bu konuda yeni bir süreç olduğu için farklı düşünceler içinde olanlar olabilir. Cumhurbaşkanlığı süreci, belediye başkanlığı sürecinin il bazından ülke bazına aktarılması dışında bir şey değildir. Belediye Başkanı olarak seçiliyoruz, her konudan sorumlu belediye başkanıdır. Seçimle gelir, meclisin de başkanıdır, encümenin de, belediyenin de başkanıdır. Eğer başarılı olmazsa 5 yıl sonra atarlar, yenisini seçerler. Başarılı olursa devam edersiniz."



Başkan Yılmaz, Türkiye'nin en büyük sıkıntısının takriben 6 ayı geçmeyen hükümetler ile idare edilmesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Cumhuriyeti kurduk, 1923'den 1938'e kadar istikrarlı tek bir dönem vardır, kurucumuzun dönemi. Onun da belki son 3-4 yılı sağlık problemleri dolayısıyla belki tam kurucumuzun sürdürdüğü dönem değildir. Ondan sonra 12 yıllık İsmet Paşa'nın tek başına süreci vardır. İstikrarlı süreçtir bunlar. Ondan sonra Menderes 10 yıl, Demirel 5 yıl, Özal 10 yıl, Ak Parti 14 yıl. Alt alta toplayın, bunun dışındaki olan süreci bölün, 6 ayı geçmiyor hükümetler. Türkiye'nin geri kalmasının tek nedeni budur. İstikrarsız hükümetlerdir. Onun için istikrarlı hükümetler dönemine gireceğimiz için Türkiye'nin önündeki en sıkıntılı süreçler artık geride kalmış olacak. Bir de artık kuvvetler ayrılığı prensibi gerçekten yürüyecek."



Şu anki demokrasinin doğru bir demokrasi olduğuna inanmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Beni parti başkanım aday yapmasaydı ben belediye başkanı olabilir miydim? veya milletvekilini parti başkanı aday yapmasaydı olabilir miydi? O zaman şu anki parti başkanları ne derse o oluyor mu? Demokrasi bunun neresinde? Mevcut demokratik yapımız bizim liderlerin el verdiği kadardır. Buna sahip çıkmak isteyen, sarılmak isteyenler olacaktır, hoş görmek lazım. 'Efendim bu Alaaddin Yılmaz'ın lehineymiş.' Alaaddin Yılmaz ölümsüz değil. Olsa olsa bir dönem daha yaparlar. Hadi yapsın 2 dönem. Ondan sonra ülke için lazım bu, Alaaddin için değil" dedi.