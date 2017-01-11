Kar Yağışı Bolu Cankurtaran Mevkiinde Trafiği Felç Etti

Bolu'da günlerdir etkisini sürdüren kar yapışı Ankara il sınırında gece saatlerinde tipiye çevirdi. Zeminde etkili olan kar yağışı sonrasında, karayolları ekipleri küreme çalışmalarında yetersiz kalınca ulaşım durma noktasına geldi. Zincirsiz TIR'lar, yolda makaslama yapınca trafik zaman zaman durdu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı karayolunda karayolları ekipleri sabaha kadar kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.