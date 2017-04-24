Bolu Abant'ta Nisan Ayında 20 Santim Kar

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanıp yeşeren doğanın üzerine örttü. Tabiat parkındaki kar seviyesi kış aylarını aratmadı ve 20 santime ulaştı. Nisan ayında yağan kar ile birlikte Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu. Tatilciler karla kaplı göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüşe çıktı. Bazıları da faytonla göl turu attı. Kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Tatilciler, "Bahar ayında buraya geldik ama karla karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Burası her mevsim çok güzel" dedi.