Bolu, 23 Nisan'a karla uyandı



BOLU - Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezini beyazlara bürüdü. 23 Nisan günü kar yağışıyla uyanan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadılar.

Bolu'da, dün aralıksız yağan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyazlara bürüdü. Yeşil alanların beyazlarla kaplı olduğu Bolu'da vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştılar. Kartopstallık görüntülerin oluştuğu Bolu'da, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan karla birlikte fotoğraf çekilmekten geri kalmadılar.

Nisan ayının son günlerinde kar yağışını, yaz günlerinin gelmeyeceği şeklinde yorumlayan vatandaşlar, Sabah kalktık bir anda bu manzarayla karşılaştık. Dün de yağmu yağmıştı. Bolu'da geçmiş yıllarda da bunları yaşamıştık. Bolu'da böyle şeyler oluyor, alıştık artık" dediler.

(FC-İÇ)