Bolivar kalecisi Matias Dituro, Degajla Kaleden Kaleye Gol Attı

Bolivya Ligi'nde Bolivar ile San Jose arasında oynanan müsabakada Bolivar'ın kalecisi Matias Dituro kullandığı degajla kaleden kaleye gol attı.

Bolivar kalecisi Matias Dituro, Degajla Kaleden Kaleye Gol Attı

Bolivya Ligi 12.hafta mücadelesinde Bolivar sahasında San jose ile karşılaştı. Bolivar maçı 3-1 kazandı. Maçta sahalarda ender görülen bir olay oldu Bolivar kalecisi Matias Dituro kaleden kaleye gol attı.

KALEDEN KALEYE ATTI

San Jose kalecisi Carlos Emanuel Franco, maçın son saniyelerinde kalesini terk edip rakip kalede gol ararken Bolivar kalecisi 90.dakikada ceza sahasında topu kontrol edip degajla topu rakip ağlarla buluşturdu: 3-1. Maç bu skorla bitti.

Boliver bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken San Jose 17 puanda kaldı

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