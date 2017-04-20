Bölgesel Hentbol Müsabakasında Galip Erzincan

Okul Sporlarının Bölgesel Deplasmanlı lig müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor.



Okul Sporları Genç Kızlar Bölgesel Lig Hentbol müsabakasında Erzincan ve Samsun takımları karşı karşıya geldi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleşen müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Okul Sporları Genç Kızlar bölgesel Lig Hentbol müsabakasının galibi rakibi Samsun Spor Lisesini 23-17 yenen Erzincan Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu. - ERZİNCAN