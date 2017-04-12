Bölgesel Amatör Ligine Yükselme Maçı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkarispor, sahasında ağırladığı Yüksekova Belediye Spor'a 2-0 yenildi.



Merzan Stadında oynanan maçı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari ve Yüksekova emniyet müdür yardımcıları ile yaklaşık iki bin taraftar izledi. Maç öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stadyumda yer kalmayınca birçok taraftar maçı saha kenarında ve yüksek tepelerde izlemek zorunda kaldı.



Her iki takımın oyuncaları, sahaya 20 metre uzunluğundaki "Polis Haftası Kutlu Olsun" pankartları ile çıktılar. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen maçta, hem sporcular hem de taraftarlar arasında çıkan gerginlik, tribünlere giden Emniyet Müdürü Dilberoğlu tarafından yatıştırıldı.



Sahada her iki takımın sporcuları arasında yer yer itişme ve sert tartışmalar yaşandı. Konuk takım Yüksekova Belediye Spor, maçın ilk yarısında penaltıda bir gol, ikinci yarıda ise bir gol atarak durumu 2-0 yaptı.



Maçın son dakikalarında ise sert oyunları ve yan hakemle tartışan iki konuk takım sporcusu kırmızı kart gördü. Oldukça çekişmeli geçen maçta Hakkarispor, Yüksekova Belediye Spor'a 2-0 yenildi.



Sahaya gelen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, Yüksekova Belediye Spor taraftarlarının yanına gitti. Taraftarlar "en büyük vali bizim vali" sloganları ile Vali Toprak'ı karşıladılar. Taraftarlar, Vali Toprak'a "Yüksekova Belediye Spor'a sahip çıkın" diyerek, takımlarına sahip çıkılmasını istediler.



Bir süre taraftarlarla sohbet eden Vali Toprak, daha sonra konuk takıma BAL Liginde başarılar dileyerek, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Maç olaysız bir şekilde sona erdi. - HAKKARİ