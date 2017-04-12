Bölgesel Amatör Ligi'ne Yükselme Maçı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkarispor sahasında ağırladığı Yüksekova Belediyespor'a 2 - 0 mağlup oldu.



Hakkarispor, Bölgesel Amatör Ligi'nde kalabilmek için Yüksekova Amatör Lig şampiyonu Yüksekova Belediyespor ile baraj maçına çıktı.



Merzan Futbol Sahası'nda oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme baraj maçını, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoglu, kurum müdürleri ve çok sayıda sporsever izledi.



Her iki takım oyuncuları müsabakadan galip ayrılmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.



Hakkarispor'a karşı üstün bir oyun sergileyen Yüksekova Belediyespor müsabakayı 2-0 kazarak Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Vali Toprak maçın ardından Yüksekova Belediyespor futbolcuları, yöneticileri ve taraftarlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.