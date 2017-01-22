Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 15.Hafta karşılaşmasında sahasında Didim Belediyespor'u konuk eden Aliağa FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.



Sahadan 3 puan ile ayrılan sarı-siyahlı takım puanını 23'e yükselterek ligde 6. sıraya yerleşti. Didim Belediye ise aldığı mağlubiyetle ligde 9 puanla 11. sırada kaldı.



Stad: Aliağa Şehir Stadı



Hakemler: Sercan Şahan XX, Sedef Aktan XX, Tayfun Topuzay XX



Aliağa FK: Emir Korubeyi xx, Yunushan Memişoğlu xx, Aykut Geçmen xx, Cengiz Çoban xxx, Ersen Savaş xx, Mert Yüksel xx, Adnan Malat xx, Rıdvan Aykan xx, (Dk 63 Necdet Özkan xx ), Maxim Şoimu xxx, Sadullah Eraslan xxx, (Dk 90 İlhan Türen), Ahmet Can Bulut xx, (Dk 77 Yoldaş Geçer)



Didim Belediyespor: Tayfun Onat xx, Varol Kamsız x, Ceyhun Güven x,Yücel Pamuk xx, Yasin Kocaman xx, ( Dk 89 Can Ergil ?), İsmail Kaçaranoğlu xx, Burçin Görgen xx (Dk 81 Fehmi Arslan x), Ümit Mutlu xx, Muhammed Sak xx (74 Malik Tahirler x), Turgut Gönüldaş xx, Erberk Avşar xx



Gol: Dk 28 Cengiz Çoban, Dk 66 Sadullah Eraslan (Aliağa FK)



Kırmızı Kart: İsmail Kaçaranoğlu (Didim Belediyespor)



Sarı Kart: Ersen Savaş, Mert Yüksel, Aykut Geçmen (Aliağa FK), Ceyhun Güven, Yasin Kocaman, İsmail Kaçaranoğlu, Fehmi Arslan, Ümit Mutlu, Turgut Gönüldaş (Didim Belediye Spor) - İZMİR