Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarispor, konuk takım Diyarbakır Yolspor'u 2-1 mağlup etti.



Merzan Mahallesi şehir stadında oynanan maçı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, bazı hakim ve savcılar ile yüzlerce taraftar izledi. Dağkentli Hakkarispor taraftarları Vali Toprak ve beraberindekilere üzerinde Hakkarispor yazılı atkılar dağıttılar. Taraftarlar Hakkarispor'un hiçbir maçını kaçırmayan Hakkari Valisi Toprak'a yönelik tezahüratlar yaparak, "en büyük vali bizim vali" sloganları attılar.



Hakkarispor ile Diyarbakır Yolspor arasındaki karşılaşma heyecanlı dakikalara sahne oldu. Hakkarispor, rakibini 2-1 mağlup ederek, sahadan 3 puanla ayrıldı. - HAKKARİ