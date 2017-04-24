Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off müsabakasında Utaş Uşak A.Ş, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 yenerek Spor Toto 3. Lige çıktı.



Eskişehir Yeni Statta oynanan play-off maçının normal süresi ikinci yarıda karşılık atılan gollerle 1-1 bitti. Maçın uzatma dakikalarında Salih'in 96 ve İbrahim'in 112. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 3-1 kazanan Utaş Uşak A.Ş., 3.Lige çıkmaya hak kazanırken, futbolcular ve taraftalar renkli görüntüler sergiledi. Rakip takımın oyuncu ve taraftarları ise üzüntü yaşadı.



Stat: Eskişehir Yeni Stadı



Hakemler: Deniz Kükrek xx,Necmi Demir xx, Yasin Kılıç xx



Bucak Belediye Oğuzhanspor: Emre xx, Ercan x(Burak dk. 62)xx, Sercan xx, Umut xx, Abdullah xx, Enes xx, Muzaffer xx, Aşkın xx, Erol xxx, Bahri xx, Owena xx



Utaş Uşakspor A.Ş: Gökhan xx, Levent xx, Hakkı Hakan xx, Ömercan xx, Salih xxx, Kerem xx, Chıbuzor xx (Recep dk. 79) x, Selçuk xx, Burak xx (İbrahim dk. 84) x, Mirlan xx (Atakan dk. 87) x, Burhan xxx



Gol: Burhan (dk. 51), Salih (96) İbrahim (112) (Utaş Uşak A.Ş), Erol (dk. 90) (Bucak Belediye Oğuzhanspor)



Sarı Kartlar: Ömercan, Burhan (Utaş Uşak A.Ş), Muzaffer (Bucak Belediye Oğuzhanspor) - ESKİŞEHİR