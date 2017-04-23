Bölgesel Amatör Lig

Adıyaman 1954 Spor sahasında ağırladığı Kahta Spor'u, 3-1 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Adıyaman Atatürk Stadında rakibi Kahta Sporu ağırladı.



Seyircisiz oynanan maçta, Adıyaman 1954 Spor ile Kahta Spor arasında doksan dakika boyunca onanan çekişmeli maçta maç, 1-1 bitti. Berabere olan maç doksan dakika sonra uzatmalara gitti. Gidilen uzatmalarda Adıyaman 1954 Spor, 2 gol daha atarak maç skorunu 3-1'e çıkardı.



Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta Adıyaman 1954 Spor oyuncularıyla Kahta Spor oyuncuları arasında da kavgalar yaşandı.



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, "Öncelikle ben bu maçı oynamaktan üzüntülüyüm. Çünkü biz sezon başında şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturduk. Birçok nedenlerden dolayı şampiyon olamadık. Benden tutun da futbolcularımıza, malzemecimize kadar, demek ki bir şeyleri eksik yaptık, şampiyon olamadık. Bugün sporun Adıyaman'da kalabilmesi için son görevimizi yapmamız gerekiyordu ve galibiyetle ayrıldık. Memlekette spor nereye gidecek bilmiyorum ama belli olacak ileri ki zamanlarda" dedi.



Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanlığından yüzde 90 istifa edeceğini de söyleyen Başkan Koç, "Üzerimde birkaç yıldır oluşan bir yorgunluk, bir maddi sıkıntı vardı. Bundan sonra da yapacağımı düşünmüyorum. Olumlu şeyler olacağını da düşünmüyorum. Takımımıza yüzde yüz bir destek göremedik. Ben basit bir ticaretle uğraşan bir iş adamıyım benim de gücüm bitti. İstifam ileri ki günlerde daha da kesinleşecek. Yüzde 90 istifa edeceğim" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN