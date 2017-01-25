Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Eğirdirspor, erteleme maçında Şuhut Hisarspor'u 2-0 yendi.



Eğirdir Standında oynanan ve Ersan Şen'in yönettiği karşılaşmanın 19. dakikasında Oğulcan'ın attığı golle Eğirdirspor 1-0 öne geçti.



İkinci yarıda da etkin bir performans gösteren Eğirdirspor, 89'ncu dakikada Ömer'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eğirdirspor almış olduğu bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti.



Eğirdirspor - Şuhut Hisarspor maçını, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Isparta Davrazspor Başkanı Bülent Sarıgül, Isparta Davrazspor Antrenörü Hasan Basri Kara, Bucak Oğuzhanspor Atrenörü Nihat Baran ve taraftarlar izledi.