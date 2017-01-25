Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Eğirdirspor, erteleme maçında Şuhut Hisarspor'u 2-0 yendi.
Eğirdir Standında oynanan ve Ersan Şen'in yönettiği karşılaşmanın 19. dakikasında Oğulcan'ın attığı golle Eğirdirspor 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda da etkin bir performans gösteren Eğirdirspor, 89'ncu dakikada Ömer'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eğirdirspor almış olduğu bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti.
Eğirdirspor - Şuhut Hisarspor maçını, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Isparta Davrazspor Başkanı Bülent Sarıgül, Isparta Davrazspor Antrenörü Hasan Basri Kara, Bucak Oğuzhanspor Atrenörü Nihat Baran ve taraftarlar izledi.
Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Eğirdirspor, erteleme maçında Şuhut Hisarspor'u 2-0 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Eğirdirspor, erteleme maçında Şuhut Hisarspor'u 2-0 yendi.
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