Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Zağnosspor Kulübü Başkanı Tuna Taşkın, sezonu değerlendirdi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin ilk yarısından memnun olduklarını belirten Taşkın, 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puanla lider konumda bulunduklarını kaydetti.



Taşkın, "Oynadığımız maçların tamamı final havasında geçiyor. Bu bizi sevindiriyor. Takımlar karşımıza dirençli çıkıyor. Bu ligin kalitesini artırıyor. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayıp play-off grubuna moralli ve motivasyonu yüksek bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarına değinen Taşkın, teknik ekibin raporları doğrultusunda takıma 2-3 oyuncu katabileceklerini aktardı.