Bölge Esnafının Yüzü Kredi Desteğiyle Güldü

MESUT VAROL - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) sağlanan sıfır faizli, ilk yıl ödemesiz destek kredisi esnafın yüzünü güldürdü.



KOSGEB Van Müdürü Bilal Emre Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 3 bin 302 işletme sahibinin başvurusunun onaylandığını söyledi.



Kredisi onaylanan bin 470 işletmecinin bankalardan parasını aldığını ifade eden Yörük, bin 527 işletme sahibinin de işlemlerinin sürdüğünü, 305 işletmecinin de henüz işlem yapmadığını aktardı.



"Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak"



Yörük, sicil affıyla ilgili sıkıntıların çözüldüğünü, bankaların esnaf için kolaylık sağladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Esnafımızın mağdur olmaması için cumartesi ve pazar günleri de mesai yapıyoruz. Bu konuda bankalar da elini taşın altına koydu. İşlemlerin hızlandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kente 100 milyonluk bir paranın girmesini bekliyoruz. Bunun ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ülkemizde küçük esnafa yönelik ilk defa bu kadar büyük bütçeli bir program başlatıldı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız da bu programa çok önem veriyor. Program 28 Nisan'da sona eriyor."



"Esnafın çorbası kaynamaya başladı"



Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir de 17 bin esnaf ve sanatkarın olduğu kentte, sağlanan desteklerle gelecek sıcak paranın önemli olduğunu anlattı.



Esnafın önemli kısmının kredi desteğinden yararlanacağını belirten Aydemir, "Esnaf olarak ilimizin kalkınması için hep daha fazlasını talep ediyoruz. Sağlanan bu destekle esnafın çorbası kaynamaya başladı. Destekten önemli sayıda esnafımız yararlanıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Gönül isterdi ki tüm esnafımız yararlansaydı ama bu rakam da son derece önemlidir. Desteklerin sürmesini bekliyoruz." dedi.



Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu da kentte 869 işletme sahibinin kredi başvurusu yaptığını aktardı.



"Bölge ekonomisini de güçlendirecek"



Kredisi onaylanan 400 işletmecinin bankalardan parasını aldığını ifade eden Demirtürkoğlu, şöyle devam etti:



"Destekten yararlanmak isteyen 460 işletme sahibinin de işlemleri sürüyor. Sicil affıyla ilgili sıkıntıların giderilmesiyle işlemler hızlandı. 20 milyon lira sıcak paranın kente girmesini bekliyoruz. Bu, çok önemli bir rakam ve kent ekonomisine çok iyi gelecek. Bu desteklerle esnafımızın eli iyice güçlenecek. Bölgede ilk defa bu kadar çok esnafa destek veriliyor. Bu bölge ekonomisini de güçlendirecektir. Hükümetimizin böyle faizsiz desteklere ağırlık vermesini istiyoruz. İnşallah devamı gelecektir."



"Programı çok olumlu buluyoruz"



Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Saadettin Özvural da kentte faizsiz krediden yararlanmak isteyen bin 584 işletmeciden bininin kredisinin onaylandığını ve bunlardan 600'ünün bankadaki işlemlerinin tamamlandığını, 400'ünün de bankadaki işlemlerinin sürdüğünü belirtti.



Özvural, "Küçük esnafın kalkınmasına yönelik bu programı çok olumlu buluyoruz. Bütçe olarak biraz düşük olsa da kentimizde önemli oranda sıcak para girecek. Kentin ekonomisi canlanacak. Devletimiz bundan sonraki süreçte de bu desteklerini sürdürerek esnafın yanında olacaktır." diye konuştu.



"Esnafımız için can suyu oldu"



Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı da kentte kredi desteğinden yararlanmak isteyen 414 esnafın başvurusunun onaylandığını söyledi.



Kredisi onaylanan bazı işletmecilerin sicil konusunda problem yaşadığını anlatan Sarı, şunları kaydetti:



"Hükümetin sicil affıyla ilgili açıklamalarına rağmen bankalar esnafımıza bazı engeller çıkarıyor ama her şeye rağmen bu destekleri olumlu görüyoruz. Ekonomik durgunluğun yaşandığı bu dönemde yapılan destekler, esnafımız için can suyu oldu. Daha önceki desteklerden sadece bir kısım esnafımız yararlanıyordu. Ama bu programa bütün iş sektörlerinden başvuru oldu. Programı çok olumlu buluyoruz."