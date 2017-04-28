Boksta Rekorların Maçı: Joshua ve Klitschko Karşı Karşıya

Uluslararası Boks Federasyonu ağır siklet boks şampiyonluğu için Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko arasında Cumartesi akşamı yapılacak müsabakanın birçok rekoru kırması bekleniyor.



"İngiltere topraklarındaki en büyük boks karşılaşması" olarak nitelenen maçı, Londra'daki Wembley stadında 90 bin biletli seyirci izleyecek.



41 yaşındaki Klitschko ile 27 yaşındaki Joshua arasındaki ünvan maçının toplam 8 milyon pound'a satılan biletleri tamamen tükenmiş durumda. Ancak biletlerin, kara borsada normal satış rakamının çok üstünde el değiştirdiği ifade ediliyor.





Canlı yayında karşılaşmayı izlemenin bedeli, izle-öde sistemiyle 20 sterlin ödeyerek izlemek mümkün. 1.5 milyon İngilizin bu yolla karşılaşmayı takip etmesi bekleniyor.



Boks maçının uluslararası yayın haklarından ise 20 milyon sterlin civarında gelir edileceği hesaplanıyor.



Tarihi karşılaşmanın bahis dünyasındaki rekorları da kırması bekleniyor. Bir sanal bahis şirketi olan Coral, boks maçı için 25 milyon sterlin civarında bahis oynanmasının beklendiğini açıkladı.





27 yaşındaki ünvan sahibi İngiliz boksör Anthony Joshua'nın galibiyetine 1.40'lık oran verilirken, Ukraynalı 41 yaşındaki Klitschko'nun galibiyetine ise 3 oran veriliyor.



Televizyon yayın hakları, bilet ve sponsor gelirleri ile 50 milyon sterline yakın bir gelir sağlayacağı hesaplanan karşılaşmadan Anthony Joshua'nın 15 milyon sterlin kazanacağı belirtiliyor.



Klitschko 11 yıl yenilmezlik ünvanını korumuştu



2012 Londra olimpiyatlarında kilosunda altın madalyaya ulaştıktan sonra profesyonel olan Joshua'nın aksine Klitschko'nun profesyonel ringde daha deneyimli.



İngiliz boksörün profesyonel olarak çıktığı ve ringde kaldığı toplam 44 raunda karşılık kendisinden 14 yaş büyük olan rakibi Ukraynalı Klitschko'nun 358 raundu bulunuyor.



Klitschko 1996 yılında olimpiyat şampiyonu olduktan sonra başladığı profesyonel kariyerinde bugüne kadar çıktığı 68 maçın 64'ünü kazandı. 2015 yılının Kasım ayındaki son karşılaşmasına kadar geçen 11 yılda da hiç yenilmedi.

Nasıl besleniyorlar ?



Ağır siklet boks şampiyonluğu ünvanını korumak için ringe çıkacak olan Anthony Joshua, günde 5 bin kaloriye varan bir beslenme programı uyguluyor.



Bir antreman gününde ise 3 kilogram kaybetmesi hiç sıradan bir durum değil.