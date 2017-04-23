Boksörlerden 5 Madalya

Ukrayna'nın Kherson kentinde düzenlenen Nikolai Manger Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.



Organizasyonda Türkiye'yi 49 kiloda Tolgahan Öztürk, 52 kiloda Ömer Koç, 56 kiloda Selçuk Eker, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Önder Şipal, 75 kiloda İhsan Erdoğan, 91 kiloda Burak Aksın ve artı 91 kiloda Eren Uzun temsil etti.



Şampiyonada 56 kiloda Selçuk Eker altın madalyanın sahibi olurken, 64 kiloda Volkan Gökçek, 75 kiloda İhsan Erdoğan ve 91 kiloda Burak Aksın gümüş madalya kazandı. 49 kiloda da Tolgahan Öztürk, bronz madalyayı boynuna taktı.



Türkiye Boks Federasyonu Başkan Eyüp Gözgeç, şampiyonada ter döken tüm sporcuları tebrik ederek, "Bu tür uluslararası organizasyonlarda gelen madalyalar bize hem moral oluyor hem de yol haritamızın doğruluğu konusunda fikir veriyor. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.