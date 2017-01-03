Boks ve Satranç Takımlarımız Kupalarla Döndü

BATUHAN ÇİL'E CUMHURİYET ALTINI

Osmaniye Belediyesi'nin 7 Ocak Kurtuluş günü nedeniyle 30 Aralık 2016 - 1 Ocak 2017 tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlediği '7 Ocak Kurtuluş Kupası'nda Üniversitemiz satranç takımı 3 erkek bir kız öğrenci ile katılım sağladı.

5 tur üzerinden yapılan yarışmada Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Batuhan Çil, aldığı 4,5 puan ile birinci oldu ve tam altın ile ödüllendirildi. Turnuvada, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencimiz Sündüz Sağlamel de en iyi bayan ödülü ile ödüllendirildi.

Öğrencilerimiz düzenlenen boks turnuvasında da başarılı neticeler elde ederek Üniversitemize gurur dolu anlar yaşattılar.

Boks takımımız ilk olarak 14-19 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen grup müsabakalarında yumruk salladılar. Kemer'de düzenlenen grup müsabakalarında öğrencilerimiz iki birincilik, bir ikincilik ve bir de üçüncülük elde ettiler. Müsabakada Nevzat Orhan Kesen ve Eyüp Koluman birinci olurken Mehmet Ali Açıkgöz ikinci ve Ertuğrul Yılmaz üçüncü oldu.

Buradaki grup müsabakalarının ardından dereceye giren sporcularımız 19-24 Aralık 2016 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Büyükler Türkiye Boks Şampiyonasına katıldılar. Bursa'daki şampiyonada Mehmet Ali Açıkgöz iyi bir performans ortaya koyarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve Üniversitemizin adını duyurmayı başardı. Grup müsabakaları ve Türkiye Şampiyonasında toplam 8 sporcu Üniversitemizi temsil etti.

Kupa ve madalyalarıyla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya'yı makamında ziyaret eden sporcularımıza Rektör Kaya başarı dileklerinde bulundu. Üniversitenin sportif anlamda iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Rektör Kaya, sporcuların Türkiye çapındaki başarılarından dolayı büyük bir sevinç yaşadığını ve bu başarıların Üniversitenin adının duyurulmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ziyarette, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Tiyekli, şube müdürü Hamdi Mirioğlu ve boks antrenörü Erkan Yılmazbaş da hazır bulundu.



