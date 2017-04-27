Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Artık Sporcularımız Başörtüsü ile Mücadele Edecek"

DÜNYA Boks Birliği (AIBA), Türkiye Boks Federasyonu'nun 'ringlerde başörtüsü serbestliği' konusunda yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildirdi. Buna göre, gelecek dönemlerde başörtülü boksörler ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabilecek. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, geçtiğimiz aylarda AIBA'ya başörtüsü konusunda yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, kararın kendilerine yazılı olarak da bildirildiğini söyledi.



"TÜM İSLAM ÜLKELERİ İÇİN ÖRNEK OLMALI"



Federasyon binasında basın mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Gözgeç, geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'de başörtülü sporcuların ringe çıkmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını hatırlatarak, AIBA'nın kararının filli durumun sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi açısında da son derece önemli olduğuna değindi.



Başörtüsündeki serbestliğin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığının altını çizen Başkan Gözgeç, şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere ABD'de geçtiğimiz gün Minnesota eyaletinde başörtülü sporcu için onay çıktı. AIBA bünyesinde bizim dışımızda çok sayıda Müslüman ülke de var. Orada da kadın sporcular ciddi zorluklar çekiyordu. AIBA'nın bu kararı sadece bizim için değil diğer ülkeler için de örnek teşkil etmeli.



Ben, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu serbestliğin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunacağım. İçinde bulunduğumuz dönemde bu tür yasakların artık geride kalması lazım. Türkiye son 15 yılda bu konuda çok ciddi mesafe kat etti. Şimdi bu mesafenin uluslararası zemine de taşınması bizler için son derece değerli."



Öte yandan Başkan Gözgeç, "Uluslararası maçlar için Müslüman ülkeler adına yönetime dilekçe vereceğim diyerek sözlerini tamamladı" diyerek sözlerini tamamladı. - Ankara