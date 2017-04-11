Böke ve Torun'dan Otso'ya Nezaket Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ile Seyit Torun, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.



Bazı programlara katılmak üzere kente gelen CHP'li Böke ile Torun, partisinin il ve ilçe yöneticileriyle OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretinde Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Böke, daha sonra Ordu'da fındığa dayalı bir ekonominin olduğunu aktararak, işsizlik oranın en düşük illerden bir tanesinin Ordu olduğunu söyledi.



Her yerde işsizliğin olduğunu, İspanya'da bile işsizlik oranının yüzde 24 oranında olduğunu kaydeden Şahin, bu noktada Türkiye'deki işsizlik oranın düşük olduğu 3 ilin arasında Ordu'nun bulunmasının sevindirici olduğunu ifade etti.



Böke'nin, "Fındık fiyatının iki senedir yarı yarıya düştü mü?" yönündeki sorusunu yanıtlayan OTSO Başkanı Şahin, "O yalan. Ben 2015 yılı fındığını 14 liraya sattım. Herkes işini takip edecek. Biz de zaten dengeli fındık politikası istiyoruz." dedi.



Şahin, fındık üreticilerin rençper gibi bahçelerine bakım yapmadıklarını ifade eden Şahin, "Üreticilerimizin özellikle bahçe bakımlarına emek vermesi gerekmektedir. Bende üreticiyim. Hiçbir zaman fındık masrafım yüzde 40'ı geçmedi. Dolayısıyla eğer üretici emek verirse fındığın da maliyeti aşağı düşer." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun da, bu işin kurumsallaşması gerektiğini dikkat çekerek, "Münferit olayları olayların tamamını kapsıyor gibi gösterirsek doğru olmaz. Bir kere fındık stratejik ürün ilan edilmesi gerekiyor. Bütün ülkelerin stratejik ürünleri var. Eğer bizde dünya fındığının yüzde 70'ini üretiyoruz diyorsak bunun bir kere stratejik ürün olarak ilan edilmesi lazım." diye konuştu.