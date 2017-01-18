- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin basın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Böke: "Teferruatların Detayının Sorulması Gereken Mercii Biz Değiliz, MHP'dir"
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin basın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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