Böke: Her Türlü Derken Buna Sine-i Millet de Dahildir

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke YSK'nın 'mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin 'üzerine düşen her şeyi' yapacağını söyledi. Böke "CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna Sine-i Millet de dahildir" dedi.