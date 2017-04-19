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Böke'den 'Meclis'ten Çekilme' Açıklaması
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Böke'den 'Meclis'ten Çekilme' Açıklaması

Referandumun şaibeli olduğunu savunan CHP'li Böke, "Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.

Böke'den 'Meclis'ten Çekilme' Açıklaması

Referandumun şaibeli olduğunu savunan CHP'li Böke, "Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Referandum, Açıklama