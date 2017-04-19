Böke'den 'Meclis'ten Çekilme' Açıklaması
Referandumun şaibeli olduğunu savunan CHP'li Böke, "Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.
Referandumun şaibeli olduğunu savunan CHP'li Böke, "Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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