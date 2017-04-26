Böke: AİHM'ye Gideceğiz
CHP Parti sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK haftalık değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Parti sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK haftalık değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Selin Sayek Böke 16 Nisan'da anayasa değişikliği referandum sonucuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. CHP'NİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEMİŞTİ? CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değiş...