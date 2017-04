Bojan Krkic Hamlesi!

Finansal Fair Play nedeniyle UEFA'nın ekonomik kıskacında olan Fenerbahçe, transferde oyuncu satmadan alamayacak ama Avrupa basını sarı-lacivertliler için her gün yeni bir iddia ortaya atıyor. Son haber İspanyollar'dan gelmişti. AS gazetesi Bojan Krkic'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu, bu oyuncuyu Espanyol'un da istediğini yazdı. Fransa dışında 5 büyük ligde (İspanya: Barcelona, İtalya: Roma-Milan, Hollanda: Ajax, İngiltere: Stoke City, Almanya: Mainz) forma giyen Sırp asıllı İspanyol forvet, şu an Alman ekibi Mainz'da kiralık olarak oynuyor.



Bonservisi Stoke City'de olan 26 yaşındaki golcünün, Barcelona altyapısında yetiştiği için bu kulübün ezeli rakibi Espanyol'a sıcak bakmadığı belirtildi.



Şartlarda anlaşma sağlanırsa Bojan Krkic, F.Bahçe'ye daha yakın.



BOJAN KRKİC BU SEZON NE YAPTI?



STOKE CITY



9 LİG MAÇI



3 GOL



0 ASİST



MAINZ 05



7 LİG MAÇI



0 GOL



0 ASİST



(Sabah)