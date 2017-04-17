Boj: Gevşek Para Politikası Sürmeli
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için gevşek para politikası politikasını devam ettirmeleri gerektiğini açıkladı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için gevşek para politikası politikasını devam ettirmeleri gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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