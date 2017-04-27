Boj, Enflasyon Tahminini Düşürdü

Japonya Merkez Bankası, enflasyon tahminini düşürdü.

Boj, Enflasyon Tahminini Düşürdü

Japonya Merkez Bankası, enflasyon tahminini düşürdü.

Kaynak: Dunya.com

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Merkez Bankası, Enflasyon, Japonya
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