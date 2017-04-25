Boğulma İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

Boğulma ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Adana'da bir kişinin sulama kanalında bata çıka sürüklendiği ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri alarma geçti

Sualtı polisleri kanala girip arama yaptı ancak şahsa ulaşamadı



ADANA - Adana'da bir kişinin sulama kanalında bata çıka sürüklendiği ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 155 polis imdatı arayan bir şahıs, sulama kanalında bir kişinin bata çıka sürüklendiğini ve kendisine el salladığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine haber merkezi itfaiye, sağlık, sualtı polisi ve AFAD alarma geçti. Olay yerine gelen ekipler kanal boyunda boğulmakta olan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri kanalda bir kişinin sürüklendiği gördüğünü söyleyince hareketli dakikalar yaşandı. Can-Kur ekipleri can simidini ve halatları alarak harekete geçti. Bir süre koşup sürüklenin şahsı çıkarmak istediler ancak şahıs kanalda gözden kayboldu. Daha sonrada polis kanalın karşı tarafından su içinde bir kişinin bulunduğunu söyleyince su altı polisleri kanala girip arama başlattı. Ancak görülen şeyin torba olduğu ortaya çıktı. Polis kanalda iki dalgıçla arama yapıyor ancak şu ana kadar şahsa rastlanamadı. Aramalar devam ediyor.

(FKE-