Boğulma İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

Adana'da bir kişinin sulama kanalında bata çıka sürüklendiği ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri alarma geçti.



Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 155 polis imdat hattını arayan bir şahıs, sulama kanalında bir kişinin bata çıka sürüklendiğini ve kendisine el salladığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine haber merkezi, itfaiye, sağlık, sualtı polisi ve AFAD alarma geçti. Olay yerine gelen ekipler kanal boyunda boğulmakta olan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri kanalda bir kişinin sürüklendiğini gördüğünü söyleyince hareketli dakikalar yaşandı. Can-Kur ekipleri can simidini ve halatları alarak harekete geçti. Bir süre koşup sürüklenen şahsı çıkarmak istediler ancak şahıs kanalda gözden kayboldu. Daha sonra da polis kanalın karşı tarafından su içinde bir kişinin bulunduğunu söyleyince sualtı polisleri kanala girip arama başlattı. Ancak görülen şeyin torba olduğu ortaya çıktı. Polis kanalda iki dalgıçla arama yapıyor ancak şu ana kadar şahsa rastlanamadı. Aramalar devam ediyor. - ADANA