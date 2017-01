Boğulan Arkadaşların Okullarında Yas Var

Eskişehir'de bisiklet ile buz tutan Porsuk Çayı üzerinde gezmek isterlerken suya düşerek hayatını kaybeden iki öğrencinin okulunda yas var.



Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu 7-M sınıfındaki arkadaşları, hayatını kaybeden Batuhan Gürdoğan'ın için gözyaşı döküyor. Gürdoğan'ın sırası ise bu sabah boş kaldı. Okulun atletsizim takımda ter dökten ve başarılı öğrenciler arasında olan Gürdoğan'ın sınıf rehber öğretmeni İsmail Hilmi Akşit, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı. Etrafına neşe saçan bir öğrenci olan Gürdoğan ile ticaret yapma planlarının olduğunu söyleyen Akşit, "Keşke bu olay olmasaydı. Geri dönüşü olmayan şeyler. Çok üzüldük. Sabah babası ile buluşarak morga gittik. Kelimelerin tükendiği bir an. Ne dersek geri gelmiyor. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini kimse istemezdi. Teşekkür Belgesi alacaktı. Umutları vardı. 13 yıllık bir evlat geri getirilemiyor. Kendi ve ailesinin umutları var. Çok cesur bir çocuktu. Yüreği çok büyük olduğu için bu durumlar yaşandı. Son yolculuğuna bugün uğurlayacağız. Arkadaşını kurtarmak için arkasından atlıyor. Can simiti atılıyor, donduğu için tutunamamış. Her gün güler yüzlü bir çocuktu. İki hafta önce doğum günüydü. Bir mont almıştım. Arkadaşları sudan çıkarılırken fotoğrafını atmış. Aldığım mont üzerindeydi. Geriye kalanlar anılar. Bana her gün mandaline getirirdi. Bir ceviz bahçemiz var. İlerde onunla ticarette yapacaktık. Olay günü yolun kenarında gördüm. Arabayı durdurdum, ana yolda oynamamasını söyledim. Çocukların suyun içinde gören güvenlik görevlisi de suya atlıyor. O da yoğun bakımdaymış. Onun durumu da kritik. Bu olay ilk değil. İnşallah belediye oraya bir önlem alır" dedi.



Hayatını kaybeden diğer öğrenci Ali Cantürk'ün Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfında da yas var. Arkadaşları Ali Cantürk'ün sırasına duygularını yazdılar. Öğrencilerden birinin yazdığı 'Karadeniz Ali'yi geri ver' yazısı dikkat çekti. Arkadaşları Cantürk'ün arkasından gözyaşlarına hakim olamadı.



Ali Cantürk'ün sınıf rehber öğretmeni Ufuk Ermiş, ise konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:



"Acımız çok büyük. Çok acı bir haberle güne başladık. Ailesini ziyaret ettik. Allah sabır versin. Galatasaraylıydı. Çocuklarımız da çok üzgün. Söyleyecek pek bir söz yok. Başımız sağolsun."



(AS-MET-Y)



Gökmeydan mahallesinden geçen Porsuk Çayı'nın buz tuttuğunu gören Ali Cantürk (11), Batuhan Gürdoğan (12), bisiklet ile üstünde gezinmek istemiş, bu sırada Ali Cantürk'ün kullandığı bisiklet buzun kırılması sonucunda suya düştü. Ardından arkadaşını kurtarmak isteyen Batuhan Gürdoğan'da buza takılarak suya düştü. Olayı gören bir güvenlik görevlisi çocukları kurtarmak için suya girmiş ancak başarılı olamamıştı. Olay sonrasında iki çocuk hayatını kaybederken, güvenlik görevlisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. - ESKİŞEHİR