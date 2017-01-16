Boğulan Arkadaşlar Son Yolculuklarına Birlikte Uğurlandı

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinden bisikletle geçmek isterken suya düşerek hayatlarını kaybeden ortaokul öğrencileri yan yana kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.



Gökmeydan mahallesinden geçen Porsuk Çayı'nın buz tuttuğunu gören Ali Cantürk (11), Batuhan Gürdoğan (12), bisiklet ile üstünde gezinmek istemiş, bu sırada Ali Cantürk'ün kullandığı bisiklet buzun kırılması sonucunda suya düştüğü iddia edilmişti. Ardından arkadaşını kurtarmak istediği sırada Batuhan Gürdoğan'da suya düşmüştü. Olayı gören bir güvenlik görevlisi çocukları kurtarmak için suya girmiş ancak başarılı olamamıştı. Olay sonrasında iki çocuk hayatını kaybederken, güvenlik görevlisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



İki öğrencinin cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan ailelerine teslim edildi. Cenaze aracı ile öğrencilerin cenazeleri Gökmeydan Camiine getirildi. Cami bahçesinde arkadaşlarının cenazelerini bekleyen diğer öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler dakikalarca arkadaşlarının tabutu başında ağladı. Ayakta durmakta zorlanan her iki acılı baba da Ali ve Batuhan'ın arkadaşlarına sarılarak teselli oldu. Ali Cantürk'ün ablası Buse Cantürk ise kardeşinin tabutuna sarılarak, "Götürmesinler baba, benim onunla hayallerim vardı. Okutacaktım onu, ne olur götürmesinler" diye gözyaşı döktü.



Ali Cantürk ile Batuhan Gürdoğan'ın cenazeleri yan yana öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.



Cenaze törenine, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, öğrenim gördükleri okulların yöneticileri, öğretmenleri, arkadaşları ve yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR