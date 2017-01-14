Bogdanov El-Fetih Heyeti ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov'un Filistin El-Fetih hareketine mensup bir heyet ile görüştüğü bildirildi.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bogdanov'un görüşmesinde Filistin'de iç bölünmenin sona erdirilmesi ve ulusal birliğin sağlanması konularının ele alındığı belirtildi.





Açıklamada, "Bogdanov, Filistin Kurtuluş Örgütü platformunda Filistinli grupların birliğini desteklemesi hususunda Rusya'nın ilkeli pozisyonunu yineledi ve bu birlik olmadan Filistin halkının meşru bağımsız devlet özlemini hayata geçirmesinin mümkün olamayacağını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.



Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da temaslarda bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile görüşmesinden sonra, Filistinli farklı grupların haftaya Moskova'da bir araya geleceğini bildirmişti.



Lavrov, "Bu gruplar görüşerek fikir ayrılıklarını müzakere etmeli ve ortak tutum sergilemelidir. Filistinliler kendi aralarında birlik sağlarlarsa İsrail'le müzakerelerde daha etkin olurlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.