Boğazlıyan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Boğazlıyan ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kayseri yolu Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi yakınında meydana gelen kazada, Kemal Üstüntaş (51) yönetimindeki 66 AU 969 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyir halinde olan Gazi Yaman'ın (50) kullandığı 66 EF 359 plakalı kamyonet çarpıştı.



Çarpmanın etkisi ile 66 EF 359 plakalı kamyonet yolun karşı şeridine geçip devrildi.



Kazada, sürücü Üstüntaş araçta sıkıştı. Boğazlıyan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı, aynı araçta bulunan Duran Üstüntaş da yaralandı.



Yaralılar ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.