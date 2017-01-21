Boğazlıyan'da "Halk Günü" Toplantısı Yapıldı

Boğazlıyan Kaymakamlığı, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının görüşülmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla "Halk Günü" toplantısı düzenledi.



İlçede Cumartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarında yapılan toplantıya katılan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.



Kaymakam Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk günü toplantılarının ilkini yaptıklarını söyledi.



Toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Sinanoğlu, "Toplantımız ilk olmasına rağmen oldukça verimli geçti. Bundan sonra her ay bu toplantılarımızı ilçe merkezi ve köylerde de yaparak halkımızla birebir irtibat kuracağız ve onları dinleyeceğiz, sorunlara çözüm üreteceğiz." diye konuştu.



Halkın huzuru ve refahı için devletin, tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çeken Sinanoğlu, halk günü toplantıları ile birlikte vatandaşların bireysel veya toplumsal sorunlarının kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan aktarılmasının planlandığını sözlerine ekledi.



Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ise, "Yaptığımız çalışmalarımızla Boğazlıyan'ın vizyonunu ve misyonunu oluşturduk. Vatandaşlarımızla buluştuğumuz halk günlerinde, halkımızın fikir ve önerileri bizim için çok önemli." dedi.





Toplantıda vatandaşlar, sorun ve isteklerini, kaymakamlıkça hazırlanan dilekçelere doldurup zarf içerisinde sandığa attı.