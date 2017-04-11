Boğaziçili Robotlar Dünya Birincisi

2002 yılından beri arama-kurtarma etmen simülasyonu kategorisinde RoboCup dünya yarışmalarına katılan Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT Takımı, RoboCup 2010'da dünya şampiyonu olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın ve araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi Okan Aşık'tan oluşan takım ''Arama Kurtarma Etmen Simülasyonu" liginde İran'dan birincilik madalyası ile döndü.

Yerel olmasına rağmen çok sayıda ülkeden yarışmacının katıldığı yarışmada Robot Futbolu, Servis Robotları, Arama Kurtarma Robotları gibi farklı kategoriler yarıştı.

Deprem sonrası oluşan çeşitli afet senaryolarında en az can ve mal kaybını verecek algoritmayı geliştirmeyi amaçlayan yarışmada kullanılan simülatör gerçek şehir haritaları üzerinde yanan binaları, yıkıntı altında kalan insanları, kapanan yolları ve yaralanan insanları simüle etti. Geliştirilen algoritmalar itfaiye, polis ve ambulans robotları kontrol ve koordine ederek en az can ve mal kaybı yaşanmasını hedefliyor.

Yarışmaya katılan takımların büyük çoğunluğu iddialı, daha önceki RoboCup yarışmalarında derece almış takımlar olup bu yıl Temmuz ayında Nagoya'da yapılacak RoboCup 2017'ye de katılacaklar.