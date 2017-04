Boğaziçi Üniversitesi Roboakut Takımı, Robocup Iranopen'de Birinci Oldu

Arama-kurtarma etmen simülasyonu kategorisinde her yıl RoboCup dünya yarışmalarına katılan Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT Takımı, 2010 yılında elde ettiği dünya şampiyonluğu başarısına bir yenisini daha eklemeyi başardı.



Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın ve araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi Okan Aşık'tan oluşan takım, İran'da düzenlenen RoboCup IranOpen'de "Arama Kurtarma Etmen Simülasyonu" kategorisinde birincilik madalyasını kazanarak ülkeye döndü.



Yerelde yapılan bir yarışma olmasına karşın dünyanın birçok farklı bölge ve ülkesinden katılımcılarla gerçekleştirilen yarışmada Robot Futbolu, Servis Robotları, Arama Kurtarma Robotları gibi oldukça çeşitli kategoriler bulunuyor ve bu sebepten ötürü oldukça önemli bir başarı örneği teşkil ediyor.



Ülkelerarası gerçekleştirilen ve RoboCup IranOpen'e katılan yarışmacılar; deprem sonrası oluşan çeşitli afet senaryolarında en az can ve mal kaybını verecek algoritmayı geliştirmeyi amaçlarken, yarışmada kullanılan simülatör sayesinde bu algoritmalar oldukça zorlu bir sınav verdi.



İtfaiye, polis ve ambulans robotları kontrol ve koordine ederek en az can ve mal kaybı yaşanmasını hedefleyen algoritmaların yarıştığı yarışmaya, katılan takımların daha önceden de derece almış olduğu göz önüne alındığında, Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT takımının oldukça önemli bir başarı elde ettiği aşikar.