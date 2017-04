Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas, bugün dünyadaki mevcut markaların sadece yüzde 18'inin tüketicilerin güvenine sahip olduğunu belirterek, "Araştırmalar bize şunu da gösteriyor; mevcut markaların bugün yüzde 73'ünden fazlası kısa sürede yok oluyor ve kimse fark etmiyor." dedi.



Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Liderlik Zirvesi'nde konuşan Molinas, dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme işaret ederek, iş dünyası süreçlerinin de buna entegre şekilde dönüştüğünü söyledi.



Her gün yaşanan değişimin muazzam oranda olduğunu, bunun da iş dünyasında istikrarı azalttığını savunan Molinas, belirsizliğin planlamayı son derece zor hale getirdiğini, geleceğe bakıldığında 20 yıl öncesine kadar çok daha az netlikten bahsedilebileceğini ifade etti.



"Şüpheyi artıran tablo" olarak tabir edilebilecek geleceğe yönelik bulanık resmin, karar alma süreçlerini yavaşlatarak bir dizi fırsatın kaçırılmasına yol açtığını belirten Molinas, şunları kaydetti:



"Bugünün dünyasında fırsatlar çok kısa süreyle mevcut oluyorlar, bunu kaçırırsanız da sonsuza dek kaçırıyorsunuz. Bu bize, esneklik, zaman anlamında fazla alan tanımıyor. Bu yüzden bugünün dünyasında bir fırsatı kaçırmak çok kritik bir konuya dönüştü. Böyle bir dinamik ortamda başarıyı planlayabilmek için hemen önümüze değil, biraz daha ileriye bakmak zorundayız. Kendimiz için net bir görüş alanı, bir vizyon oluşturmamız büyük önem taşıyor.



Belirsizlik dediğimiz şeyle baş edebilmek için bu ortamı iyi anlamak ve o değişkenliğe yol açan faktörleri çözebilmek gerekiyor. İşin özü, aslında yaşanan değişimi anlamlandırabilmekte yatıyor. Merak, empati, açık fikirle yaklaşmak daha iyi anlayışa açılan kapılar..."



"Yeni bir tüketici tipiyle karşı karşıyayız"



Galya Frayman Molinas, dünyanın birbiriyle bağlantılı şekilde ilerlediğini, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir olayın artçı şoklarının dünyanın başka bir yerinde görülebildiğini ve birçok olayda bir zincir etkisinin ortaya çıkabildiğini anlattı.



İş dünyasının küresel ölçekte yaşadığı sorunlara değinen Molinas, şirketler için jeopolitik dinamikler ve yerel hassasiyetlerin anlaşılmasının kritik olduğunu vurguladı. İş dünyasının yeni bir tüketici tipi ile karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Molinas, şöyle devam etti:



"Daha güçlü, daha bağlantılı bir tüketici tipinden bahsediyorum. Böyle bir tüketicinin sizin ürününüzü sürdürülebilir şekilde satın alması için ancak ve ancak markanızı sevmesi gerekiyor. Sevgi ve güven tüketici için önemli. Güven tüketiciye ürününüzü aldırmaz belki ama güven yoksa oyun bozulur. Tüketicilerin bize güvenmesi, ürünlerimizi tüketmeyi düşündüren bir güven oylaması gibi... Aslında 'alacağım' demiyor ama 'alabilirim' diyor. Bugün dünyadaki mevcut markaların yalnızca yüzde 18'i tüketicilerin güvenine sahip durumda. Araştırmalar bize şunu da gösteriyor; mevcut markaların bugün yüzde 73'ünden fazlası kısa sürede yok oluyor ve kimse fark etmiyor."



Molinas, paydaş haritasının tanımlanması, veri analitiği yatırımı, bilgi ve kaynak çeşitliliği gibi konuların şirketlerin başarıya ulaşması ve dönüşmesinde önemli konular olduğunu vurguladı.



"Öğrenmemek gibi bir lüksümüzün olmadığı bir dönemde yaşıyoruz"



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko da "Değişim Değer Yaratmakla Başlar" panelinde, BKM olarak yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri "Türkiye'nin ödeme yönetimi TROY" hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Canko, "Uzun vadeli planlamalar yapmak, önünüzü görmek için çabalar göstermek, planlarınızı her gün değiştirmek için yeni çabalar içine girmek yerine bir şekilde bir yerden başlamanız gereken bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalleşme ile beraber bugün bildiğiniz her şey yarın eskimiş oluyor, yarın yeni bir şeyi öğrenmeye çabalıyorsunuz. Bu bir yandan risk ve tehditken, bir yandan müthiş bir fırsat. Meraklı olmayı ve öğrenmeyi koruduğumuz sürece bu bir fırsat ama artık mevcut bilgilerimizi kullanarak bir şeyler yapmak isterseniz bu bir tehdit ve risk." şeklinde konuştu.



"Yenilikçilik" ve "merak" kavramlarının önemine işaret eden Canko, "Öğrenmemek gibi bir lüksümüzün olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Tüm sosyal medyada varım, benim en büyük bilgi kaynağım sosyal medya. e-postasına en hızlı dönüş yapan bir yönetici olmak, benim için çok büyük bir kritik." ifadelerini kullandı.