Boğaziçi Şehir Kolejinde Meslek Söyleşisi

Kütahya'nın sosyal etkinlik konusunda öncü okulu olan Boğaziçi Şehir Koleji, öğrenciler ile alanında uzman kişileri buluşturduğu etkinliklerine bir yenisini ekledi.



Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, ve Kütahya Baro Genel Sekreteri Avukat Aytek Canbek, Boğaziçi Şehir Koleji'ndde 'Hukuk ve Eğitim Sistemi' konulu bir konferans vererek hukuk fakültesinde okumayı düşünen öğrencileri ufuk açacak konularda bilgilendirdi.



Boğaziçi Şehir Koleji Müdürü Mustafa Aktaş, Baro Başkanı ve genel sekreterine teşekkür etti.Aktaş, bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirdi. (EFE) - KÜTAHYA