Boğaziçi Buluşmaları, "Boğaziçi'nde Şıngır Mıngır"

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Boğaziçi Buluşmaları'nın 6.'sı, "Boğaziçi'nde Şıngır Mıngır" başlığıyla 21 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da SSM'de gerçekleştirilecek.

Türk müziği tarihçisi Ersu Pekin'in, başlığında Salah Birsel'in "Boğaziçi Şıngır Mıngır" kitabına göndermelerde bulunduğu buluşmada, Boğaziçi'nin klasik Türk müziği âlemleri anlatılacak.

Solist Güzin Değişmez ve sazendelerinin de kanun ve kemençe ile Pekin'e eşlik edeceği "Boğaziçi'nde Şıngır Mıngır", Boğaziçi'nin Klasik Türk müziği alemlerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

