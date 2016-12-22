Boğazda Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Yarına Kaldı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA, İstanbulDHA



Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışmaları yarın sabaha ertelendi. 189 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki "Star Harmony" adlı yük gemisi bu sabah kendi imkanlarıyla kurtulmayı denedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca mücadele eden gemi başarılı olamadı. Bu sırada Boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti'ne ait Kurtarma 3 adlı römorkör gemiye yanaştı. Öğle saatlerinden itibaren boğaz trafiği güney-kuzey yönünden transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Nene Hatun" römorkörü de gemiye yakın bir noktada bekleyişini sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarının yarın sabaha kadar ertelendiği öğrenildi.