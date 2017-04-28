Boğaz Köprülerinde Devriye Görevi Toyota C-Hr Hybrid'in

İstanbul Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki devriye görevlerinde Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid'i kullanacak.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, araçların Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne teslimi için şube müdürü Ercan Özmen ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Satış Direktörü Selim Okutur'un katılımıyla tören düzenlendi.



Teslimat töreninde açıklama yapan Özmen, polis teşkilatının yürüttüğü görevlerde Toyota marka araçların büyük beğeni ve güvenle kullanıldığını belirterek, dayanıklılığı ve düşük yakıt tüketimi ile ön plana çıkan Toyota ile iş birliği içinde olmaktan ve bu iş birliğini daima ileriye doğru taşımaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Özmen, "Daha önce Prius'ları kullanmış ve büyük tasarruf sağlamıştık. Şimdi de Toyota C-HR Hybrid köprülerimizin güvenliğinde bizleri en büyük yardımcısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Satış direktörü Okutur ise köprülerin en sıkışık trafiğinde bile Toyota C-HR Hybrid'in hemen hiç yakıt harcamadan köprüleri geçerek devriye görevlerini yerine getirebileceğini belirterek, "Toyota C-HR Hybrid'in hem ekonomiye hem de çevreye büyük katkısı olacaktır. Amacımız hibrit teknolojisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Çünkü önümüzdeki süreçte hibrit teknolojisi ile üretilen araçları çok daha sık görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.