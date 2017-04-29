Boğalar Şampiyon Oldu!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında Sivas Belediye'yi Muhammed Demirci ve Halil Çolak'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve şampiyon olarak TFF 1 Lig'in yolunu tuttu.



Oynadığı 34 maçında 21'ini kazanan Boğalar, son hafta öncesi 2. sırada yer alan Amed Sportif'in 2 puan önünde bulunuyordu.



Evinde oynadığı maçta işini şansa bırakmayan İstanbulspor, genç teknik adam Yalçın Koşukavak önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemesini bildi.



İstanbulspor, Ankaragücü'nün ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek 2. takım oldu.