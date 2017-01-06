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Bofa, Petrol Tahminini Açıkladı
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Bofa, Petrol Tahminini Açıkladı
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Bofa, Petrol Tahminini Açıkladı
6 Ocak 2017 Cuma 14:32
BofA, Brent petrolün 2017'de varil başına 61 dolar; 2018'de 65 dolar olmasını bekliyor.
BofA, Brent petrolün 2017'de varil başına 61 dolar; 2018'de 65 dolar olmasını bekliyor.
Kaynak:
Dunya.com
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