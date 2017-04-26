Boeing'in Kârı Yüzde 19 Arttı

Yılın ilk çeyreğinde Boeing'in karı, gelirlerindeki azalmaya rağmen, yüzde 19 arttı.

Boeing'in Kârı Yüzde 19 Arttı

Yılın ilk çeyreğinde Boeing'in karı, gelirlerindeki azalmaya rağmen, yüzde 19 arttı.

Kaynak: Dunya.com

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