Boeing 787'de Dünyada İlk Kez 3d Baskılı Titanyum Uçak Parçaları Kullanılıyor

Boeing 787 Modelinde dünyada ilk kez 3D Baskılı Uçak Parçaları Kullanıyor.





Boeing 787'de Dünyada ilk kez 3D Baskılı Titanyum Uçak Parçaları Kullanılıyor. Havacılık endüstrisinde Maliyetler ve Üretim Sürelerini düşürecek önemli adım.



3D teknolojisi ile üretilen parçalar uçaklarda kullanılmaya başlandı. Boeing 787 modelinde "FAA Onaylı 3D baskılı UÇAK PARÇALARI" kullanıyor.



Bir uçağın 3D baskılı metalleri yapısal bileşenler olarak ilk kez kullandığına şahit oluyor. Peki Boeing'in böyle bir adımı gerçekleştirmesindeki en temel sebep ne? Tabi ki para başka bir deyişle üretim maliyeti.



Boeing, 3D baskılı titanyum sayesinde her 787 Dreamliner'in üretim maliyetini 2018 yılına kadar 2 ila 3 milyon dolar azaltmayı bekliyor.



Şirket bu maliyet azaltıcı 3D baskılı yapısal Titanyum uçak parçalarını Norveçli Norsk Titanyum ile birlikte çalışarak üretiyor.



Boeing 787'de Dünyada ilk Kez 3D Baskılı Titanyum Uçak Parçaları Kullanıyor





Reuters'ın belirtiği gibi General Electric zaten uçak motorları için yakıt püskürtme uçlarını bu şekilde üretiyor. Bununla birlikte şirket, uçuş sırasında gövdenin stresini taşıyan uçak parçalarında 3D baskı teknolojisi ile üretilen bileşenleri ilk kez kullanıyor.



Boeing 787'de Dünyada ilk Kez 3D Baskılı Titanyum Uçak Parçaları Üretim Maliyetlerini Düşürüyor





Boeing 787 için 3D baskıya yönelen şirket, Çok fazla metal gerektiren bu modelin üretim maliyetlerinde tasarruf etmek istiyor. Geleneksel olarak üretilen titanyum alaşımı çok pahalı ve bu yüzden yılda sadece 144 Dreamliner üretimi yapılabiliyor.



Havacılık endüstrisinde 3D baskılı materyallere artık güvenilmeye başlandığının önemli kanıtı olarak görebileceğimiz bu olayla şirketlerin üretim maliyetleri ve üretim süreleri önemli ölçüde kısalacak ve azalacak.



Boein FAA onay belgesini alabilmez için 2016 başından 2017 şubat ayına kadar kapsamlı testler yaptı ve bu konuda Norsk ile birlikte çalıştı. 3D Baskılı malzemenin üretilmesi için onay aldı.



Norsk Titanium



Engadget





http://www.teknotalk.com/boeing-787de-dunyada-ilk-kez-3d-baskili-titanyum-ucak-parcalari-kullaniliyor-56310/