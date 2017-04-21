Boe: Ekonomideki Büyüme Faiz Artırımına Alan Yaratabilir
Para politikasının hangi yönde oy kullanacağını belirtmek için erken olduğunu ifade eden BoE üyesi Sounders, "Ekonomide büyümenin devam etmesi faiz artırımı için alan yaratabilir" dedi.
Para politikasının hangi yönde oy kullanacağını belirtmek için erken olduğunu ifade eden BoE üyesi Sounders, "Ekonomide büyümenin devam etmesi faiz artırımı için alan yaratabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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