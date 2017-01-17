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Boe Başkanı Carney'den Tüketici Talebi ve Enflasyon Uyarısı
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Boe Başkanı Carney'den Tüketici Talebi ve Enflasyon Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, ülkede tüketici talebinin bu yıl hız kesebileceği uyarısında bulundu.

Boe Başkanı Carney'den Tüketici Talebi ve Enflasyon Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, ülkede tüketici talebinin bu yıl hız kesebileceği uyarısında bulundu.

Mark Carney, London School of Economics'de yaptığı konuşmada, ülkede tüketicilerin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış endişelerine karşın harcamalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İngiltere'de tüketici talebinin bu yıl içerisinde yavaşlayabileceğini belirten Carney, İngiliz sterlininin özellikle ABD doları karşısında son dönemde dikkate değer şekilde yaşadığı değer kayıplarının da ülkede enflasyonun yükselmesine neden olabileceğini kaydetti.

İngiltere'de geçen yılın kasım ayına kadarki bir yıllık dönemde hanehalkı borçlanmasının bir önceki döneme kıyasla yüzde 4 seviyesinde, aynı dönemde tüketici kredilerinin ise yüzde 10 seviyesinde arttığını bildiren Carney, İngiltere ekonomisinin büyümesinin ihracat ve yatırımlardan ziyade giderek daha fazla tüketici talebine dayalı hale geldiğini söyledi.

Tüketici kredilerinde geçen yılın kasım ayı itibarıyla görülen yıllık bazlı sert artış, 2005'ten bu yana en yüksek seviyede bulunurken, İngiltere'de yıllık enflasyon da geçen yılın aralık ayı itibarıyla 1,6'ya yükselerek 2014'ün temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin AB'den ayrılık sürecinde ortak pazardan da çıkabileceğine dair endişelerin artmasıyla sterlin, dün ABD doları karşısında son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın haziran ayında yapılan AB referandumundan bu yana sterlin, dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Ortak pazardan çıkışa ilişkin endişelerin artmasıyla kayıpların daha da artması bekleniyor.

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