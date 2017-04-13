Bodrumspor Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

Yarın (Cuma) Bodrum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah son antrenmanını gerçekleştiren B.B. Bodrumspor'da, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Uğur Karakoç dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Cuma günü 15:00'da başlayacak karşılaşmaya Bodrumlu futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenirken, Bodrum Şehir Stadı tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Derincespor karşılaşması öncesi yöneticilerle birlikte takımın antrenmanını izleyen kulüp başkanı Rıza Karakaya yaptığı açıklamada Bodrumspor tarihi için çok önemli bir gün yaşanacağını belirterek şunları söyledi;

"Verilen emeğin, verilen mücadelenin, bazı zaman sevindik, bazı zaman üzüldük ama hiçbir zaman birbirimize olan inancımızı kaybetmedik. Bütün takımdaki futbolcularımızla, teknik heyetimizle, başkanımız Mehmet Kocadon'la, taraftarlarımızla, taraftarlarımız özellikle bu sene bizi hiç bir yerde yalnız bırakmadı. Türkiye'nin bir ucuna kadar geldiler, Pazar deplasmanı olsun, Batman deplasmanı olsun, Kırıkhan deplasmanı olsun her yere geldiler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İşte bu birlik beraberlik oldu ve bunun da meyvesini tacını Cuma günü 15:00'da takacağız ve bizi destekleyen başta belediye başkanımız Mehmet Kocadon olmak üzere, sponsorlarımız, kalbinde Bodrum ve Bodrumspor sevdası olan herkes ile paylaşmak üzere herkesi bu önemli maça davet ediyorum. Beraber bu tacı takalım, bu kupayı kaldıralım. 86 Yıllık tarihimizde ilk defa Bodrumsporumuzu 2. Lige taşıyalım. Cuma günü herkes gelsin, ortak aşkımız Bodrumspor için bu güzel günümüzde, mutlu günümüzde bu duyguyu beraber yaşayalım diyorum"

Öte yandan B.B. Bodrumspor'un Derincespor karşılaşması öncesi takımın antrenmanını ziyaret eden Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve beraberindekiler oyunculara ve teknik ekibe baklava ikram ederek önemli maç öncesi başarılar dilediler.

14 Nisan Cuma 15:00'da başlayacak karşılaşmayı ise Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.