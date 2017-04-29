- Bodrumspor şampiyon kupasına kavuştu



MUĞLA - Mücadele ettiği Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Bodrum Belediyesi Bodrumspor şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

B.B. Bodrumspor ligdeki son maçını bugün Bodrum İlçe Stadı'nda Yeşil Bursa takımı ile oynadı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, B. B. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, siyasi parti temsilcileri, Bodrumsporlu yöneticilerin izlediği maçta Bodrumspor taraftarı maç boyunca takımlarını destekledi.

Golsüz berabere sona eren müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi. Törende teknik heyet ve futbolcular tek tek çağrıldıktan sonra madalyaları verildi. Takıma ardından kupası taktim edildi. Futbolcular, teknik ekip, yönetim ve taraftarlar kupa töreninde büyük bir coşku yaşadı.

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"86 yıllık tarihimizde ilk defa 2. ligdeyiz. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kupa ve şampiyonluk bizi her zaman destekleyen başkanımız Mehmet Kocadon'a ve Dünya'nın her yerindeki kalbinde Bodrum sevdası olan herkese armağan olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise Bodrumspor'a 2. Lig'de başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizim görevimiz başkan ve yönetim adına başarılı takımlara kupasını vermek. Bodrumspor iyi gidiyor, şehir kenetlenmiş. 2. lig inşallah Bodrum'a hayır getirir."